Haber Giriş: Kaynak: AA
Bir terörist daha teslim oldu
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Mardin'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist, hudut karakolundaki güvenlik güçlerine teslim oldu.
Terör örgütünde çözülme sürüyor. Mardin, Bitlis ve Elazığ İl Jandarma Komutanlıkları ekiplerince yürütülen müşterek çalışmada terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren "Sorej Palu" kod adlı terörist B.Ü. ile ailesi aracılığıyla görüşüldü.
''Silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan kaydının olduğu belirlenen teröristin ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakolu'na teslim olması sağlandı.
Burhan Ü.'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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