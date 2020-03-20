İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Bursa'da günde on binlerce kişinin sağlık hizmeti aldığı kamu hastanelerinin sık sık dezenfekte edildiği bildirildi.

Ziyaretçiler ve sağlık çalışanları arasında sosyal mesafe oluşturularak önlemlerin artırıldığı duyurulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme afişlerinin yanı sıra bazı hastanelerde sosyal mesafe oluşturmak için sarı bant uygulamasına geçildi. Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesinde yapılan uygulamada zemine birer metre aralıklarla sarı bantlar yapıştırıldı. Mudanya Devlet Hastanesi'nde bekleme alanlarına 'Sosyal mesafeni koru' uyarıları asıldı. Çekirge Devlet Hastanesi ile Dr. Ayten Bozkaya Spastik Engelliler ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ise önlem için yemek saati süresi uzatıldı. Ayrıca yemekhanede sandalyeler birer metre aralıklarla çapraz olarak masalara yerleştirmek suretiyle kişiler arasında sosyal mesafe oluşturulması sağlandı."

İnsanların kalabalık mekanlarda bulunmamasının önemine dikkat çekilen açıklamada, böyle ortamlarda bulunmak zorunda kalınması durumunda mesafenin korunması gibi basit uygulamalarla virüsten korunmak gerektiği ifade edildi.