Haber Giriş: Kaynak: İHA
Adana'da 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Adana'da 3 ayrı adrese yapılan operasyonda 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Güneşli, Seyhan ilçesine bağlı Haydaroğlu ve Mürseloğlu mahallelerinde kaçak içki üretildiği ihbarını aldı.
Polisin eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda piyasa değeri 650 bin lira olan, 3 bin 650 litre kaçak içki ele geçirildi.
Olaylarla ilgili olarak S.T., N.B., M.A., S.U., İ.A. ve S.S. gözaltına alındı.
Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: operasyon kaçak içki gözaltıSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:18
Sıradaki Haber
Koronavirüs nedeniyle boş kalan İstiklal Caddesi'nde top oynadılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz