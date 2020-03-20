Haber Giriş: Kaynak: DHA
Koronavirüs nedeniyle boş kalan İstiklal Caddesi'nde top oynadılar
[Fotoğraf: DHA ]
Koronavirüs nedeniyle her gün binlerce vatandaşın geçtiği İstiklal Caddesi'nin boş kaldığını gören vatandaşlar caddede top oynayarak eğlendi.
Türkiye'de de koronavirüsün görülmesinin ardından, yapılan "evde kalın" çağrısı üzerine İstanbul'da birçok meydan sessizliğe büründü.
Beyoğlu'nda da sokağa çıkanların sayısı oldukça azaldığı için sokaklar boş kaldı.
Her gün binlerce insanın geçtiği İstiklal Caddesi'ni boş bulan vatandaşlar caddede top oynadı.
Etiketler: top ounadılar koronaviürs İstiklal CaddesiSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:07
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