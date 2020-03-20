Haber Giriş: Kaynak: İHA
Narkotik köpeği 7 kilo 780 gram metamfetamin buldu
[Fotoğraf: İHA]
Van'ın Edremit ilçesinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada 7 kilo 780 gram metamfetamin ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Edremit ilçesi Kurubaş Mahallesi’nde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonette arama yapıldı.
Aracın ön sağ ve sol teker davlumbaz altındaki marşpiyel boşluğuna zulalanmış vaziyette 30 paket halinde toplam 7 kilo 780 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ö.D., tutuklandı.
Etiketler: operasyon narkotik köpeği metamfetaminSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 09:55
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