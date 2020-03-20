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Muhterem Nur hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Arabesk müziğin büyük ismi Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Muhterem Nur, 88 yaşındaydı.
Muhterem Nur, böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan ve yoğun bakımda tedavisi süren Muhterem Nur'un hayatını kaybettiği açıklandı.
Gerçek adı Aysel Kısa Akbaş olan Muhterem Nur, 1932 yılında Makedonya'da dünyaya geldi. 1950 yılında sinemaya giren Muhterem Nur, birçok filimde rol aldı. Muhterem Nur, 1986'da sanatçı Müslüm Gürses ile İstanbul'da evlenmişti.
Etiketler: müslüm gürses Muhterem NurSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:23
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