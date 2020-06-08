Haber Giriş: Kaynak: DHA
Bir kişide koronavirüs çıktı, tüm mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesinde bir kişide görülen koronavirüs vakası üzerine Yalangoz Mahallesi karantinaya alındı.
Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı 400 nüfuslu Yalangoz Mahallesi'nde yaşayan ve rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişinin, koronavirüs testi pozitif çıktı.
Şehitkamil İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, salgının başka kişi ve bölgelere yayılmasını önlemek için Yalangoz Mahallesi’nin karantinaya alınmasına karar verdi.
Jandarma ekiplerince giriş ve çıkışlara kapatılan mahallede sağlık ekipleri kontrol yaparken, anonslarla da vatandaşlardan dışarıya çıkmamaları istendi.
Mahallede yaşayanların ihtiyaçları ise Vefa grubunca karşılanıyor.
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