Yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik Sarıkaya ilçesi ile Kayseri'deki çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 7 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve 285 fişek ele geçirildi.

Yozgat Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 kişi tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 15 adrese gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 10 kişi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramada 556 gram uyuşturucu, satışa hazır 127 eroin, 6 fişek sentetik madde, 400 gram esrar, 7 sentetik ecza maddesi, 4 hassas terazi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler, 2 ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız av tüfeği ile 9 bin 350 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.