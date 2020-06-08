Karaman'da vakalar bir ayda 10 kat arttı: Maske denetimi sıklaştı
Koronavirüs vakalarının mayıs ayına kıyasla 10 kat arttığı Karaman'da emniyet ekipleri maske denetimlerini sıklaştırdı, takmayanlara para cezası uygulandı.
Karaman'da Ramazan Bayramının hemen ardından kentteki koronavirüs vakaları hızla artışa geçti.
Kentte mayıs ayına göre 10 kat daha fazla Covid-19 testi pozitif çıkan vaka olduğunun belirlenmesinin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu da şehir merkezinde bulunan 84 cadde ve sokak ile park bahçe ve umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.
İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca kentte 4 binayı da karantinaya aldı.
Bugün mesai saatinin başlaması ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polisler 84 cadde ve sokakta maske denetimi ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik kontrol yaptı.
Maskesiz sokağa çıkanlara tutanak tutan ekipler yazılan tutanakları cezai işlem uygulanmak üzerine Karaman İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderdi.
Kentteki artan vaka sayılarının ardından başlatılan uygulamanın her gün devam edeceği öğrenildi.
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