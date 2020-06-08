Karaman'da Ramazan Bayramının hemen ardından kentteki koronavirüs vakaları hızla artışa geçti.

Kentte mayıs ayına göre 10 kat daha fazla Covid-19 testi pozitif çıkan vaka olduğunun belirlenmesinin ardından İl Hıfzıssıhha Kurulu da şehir merkezinde bulunan 84 cadde ve sokak ile park bahçe ve umuma açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirdi.

[Fotoğraf: DHA]

İl Hıfzıssıhha Kurulu ayrıca kentte 4 binayı da karantinaya aldı.

Bugün mesai saatinin başlaması ile birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve polisler 84 cadde ve sokakta maske denetimi ve sokağa çıkma kısıtlaması bulunanlara yönelik kontrol yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Maskesiz sokağa çıkanlara tutanak tutan ekipler yazılan tutanakları cezai işlem uygulanmak üzerine Karaman İl Hıfzıssıhha Kuruluna gönderdi.

Kentteki artan vaka sayılarının ardından başlatılan uygulamanın her gün devam edeceği öğrenildi.