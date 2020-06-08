Hakkari'deki terör operasyonunda 6 EYP ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlere ait olduğu belirlenen 6 el yapımı patlayıcı (EYP) ile mühimmat ele geçirildi.
Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Önceki gün ilçeye bağlı Tütünlü köyü kırsalında teröristlere yönelik operasyon gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Operasyonda 6 el yapımı patlayıcı (EYP) ile güçlendirilmiş top mühimmatı, amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 10 metre kablo, 2 elektrik infilaklı fitil ile güçlendirilmiş fünye ve uyku tulumu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen patlayıcı madde olay yerinde usulüne uygun şekilde imha edilmiş olup konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.''
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