Kırıkkale'nin Delice ilçesinde Yosma Kılınçkaya'ya ait tek katlı evin tandır bölümünde yangın çıktı. Yangın kısa sürede itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Ancak bir hafta içerisinde evin farklı bölümlerinde yangın çıkmaya devam etti. Henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde 10 kez yangın çıkması, aileyi endişelendirdi.

Jandarma ekipleri, yangınlarla ilgili evde incelemede bulunarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

[Fotoğraf: AA]

Yosma Kılınçkaya'nın torunu Murat Kılınçkaya, tandırdaki ilk yangının ardından anneannesinin evinin farklı bölümlerinde yangın çıkmaya başladığını söyledi.

"Elektrik kesik, sobalar sönük; yangın çıkıyor"

Sırasıyla tandır, oturma odası, salon, mutfak ve banyoda farklı zamanlarda bir hafta içerisinde 10 kez yangın çıktığını belirten Kılınçkaya, olayı şöyle anlattı:

"Enteresan bir şekilde günde 1 ya da 2 kez yangın çıkıyor. En son da dün traktörün römorkuna yüklediğimiz eski malzemeler yandı. Onlar da gece saat 02.30'da yanmış. Garip ve enteresan bir olay. Elektrik kesikken ve sobalar sönükken yangın çıkıyor."

Jandarma ve itfaiye ekiplerinin inceleme yaptığını söyleyen Kılınçkaya, "Elektrik dağıtım şirketi yetkilileri de geldi. Onlar elektrik kaynaklı bir yangın olmadığını belirtti. Kendimiz de çatıya çıkarak baca kısmını kontrol ettik ancak bir şey bulamadık" dedi.