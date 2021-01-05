Son zamanlarda basın ve yayın organlarında ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği haberleri dolanıyordı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından haberlerle ilgili açıklama yaptı.

"Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır."