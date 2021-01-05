Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meteoroloji'den 'İstanbul'da kar yağacak' iddialarıyla ilgili açıklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği" haberlerinin kurumun bilgisi dışında yapıldığını açıkladı. Tüm tahmin ve uyarıların kamuoyuyla paylaşıldığı hatırlatıldı.
Son zamanlarda basın ve yayın organlarında ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği haberleri dolanıyordı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından haberlerle ilgili açıklama yaptı.
"Söz konusu açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bilgisi dışında yapılmaktadır. Kurumumuz tarafından atmosferik hadiseler 7/24 takip edilmektedir. Meydana gelebilecek meteorolojik hadiselerle ilgili tüm tahmin ve uyarılar kamuoyu ve yetkililerle paylaşılmaktadır."
Son zamanlarda basın ve yayın organlarında Ocak ayı içerisinde İstanbul'da kar yağışı gerçekleşeceği ile ilgili haberlere ilişkin açıklamamız... pic.twitter.com/AGC1LKpRu2— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 5, 2021
Etiketler: İstanbul Hava Durumu Meteoroloji
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