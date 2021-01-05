Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta bir bebeğin parka bırakılmasıyla ilgili 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, yeni doğmuş bir bebeğin kutu içerisinde parka bırakılmasıyla ilgili yürütülen çalışmalarda İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
Esenyurt'ta bir bebeğin terk edilmesiyle ilgili çalışma yürüten polis ekipleri, bölgedeki 17 kameranın görüntülerini inceledi.
Görüntülerden bebeği parka bırakan kişinin İran uyruklu Vahıd A. olduğu tespit edildi. Şüpheli, Bayrampaşa ilçesinde yakalandı. Bebeğin annesi Shokoufeh P. ise Esenyurt'ta gözaltına alındı.
Üsküdar'daki Çocuk Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
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