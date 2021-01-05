Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz son zamanlarda aşı üzerinden artan siber dolandırıcılığa karşı uyarılarda bulundu.

Sağlık Bakanlığı aşıların uygulanacağına dair bilgilendirmeyi yapacak”

Kayıpmaz, "İnaktive virüs aşısı geçtiğimiz hafta ülkemize geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu'nda incelemeler başladı. Yaklaşık olarak 2 hafta sürecek bir süreç bizi bekliyor. Sonrasında aşılar eğer ülkemiz standartlarına uygun bulunursa serbest bırakma sertifikasını alıp aşılar uygulanmaya başlanacak. Tabi bu aşılar uygulanmaya başlanmadan önce Sağlık Bakanlığı aşıların uygulanacağına dair bilgilendirmeyi yapacak. Aynı zamanda öncelikli aşılama grubunda olan kişiler e-Nabız aracılığıyla bu risk gruplarında olup olmadığını veya aşılama sırasının kendilerine gelip gelmediğini görebilecekler.” dedi.

"Sağlık Bakanlığı banka hesap numaranızı, kredi kartı numaranızı kesinlikle talep etmez"

Dolandırıcılığa karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Kayıpmaz, ”Hele hele sizin kişisel bilgilerinizi toplamaya çalışırken sizden kredi kartı, banka hesap numarası gibi bilgilerinizi isteyen web sayfalarına veya dolandırıcılık içerikli kısa mesajlara, elektronik postalara vatandaşlarımız itibar etmemelidir. Böyle bir uygulama yoktur. Kimlik bilgileriniz olabilir, banka hesap numaralarınız olabilir, kredi kartı bilgileriniz olabilir, bunları kesinlikle paylaşmamalısınız. Sağlık Bakanlığı sizden banka hesap numaranızı, kredi kartı numaranızı kesinlikle talep etmez. Bu aşıları ücretli biçimde yapacağını birileri size mesaj veya elektronik posta yoluyla iletiyorsa çok büyük olasılıkla dolandırıcıdır." ifadelerini kullandı

Siber Güvenlik Uzmanı Ahmet Gürel de aşı randevusu veren dolandırıcıların yöntemleri hakkında bilgi verdi:

“Bir harf eksik, bir harf farklı ya da benzer siteler”

"Aslında buradaki durum insanlara gelen sosyal mühendislik saldırılarından bir tanesi. 'SMS ile aşı randevunuzu buradan yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz, aşılarda öncelikli' şeklinde insanlarımızın dikkatini çeken bir mesajla başlıyor tüm süreç. Fark edilmeden buradaki kısaltışmış linke ya da benzer bir e-devlet sistemine, gerçek resmi sitelere benzeyen bir siteye tıklandığında buraya kişisel bilgilerimizi, hassas bilgilerimizi girmemizle başlayan bir dolandırıcılık sistemi. Çok benzer bir domain yani web sitesi adresi alıyorlar. Bir harf eksik, bir harf farklı ya da benzer siteler ama aynı içeriği kopyalıyorlar birebir aynı site. İnsanlar bunu tam anlamıyla fark edemediğinde, kontrol edemediğinde, hassas bilgilerimiz siber dolandırıcıların eline geçmiş oluyor”

