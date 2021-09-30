Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 11:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonunda 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de şüpheli görülen araçlar durduruldu. Yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 11 şüpheli de gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ve Solhan ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği uygulamada 4 aracı durdurdu.
Ekipler, "Unsur" isimli dedektör köpeğinin katılımıyla araçlarda yaptığı aramada, 142 gram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Operasyonda, 11 zanlı gözaltına alındı.
Etiketler: Bingöl Uyuşturucu
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