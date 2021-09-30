1 Eylül itibariyle kalkan av yasağı ile Karadenizli balıkçılar denizlerde nasibini aramaya başladı.

Bu yıl fazla olması beklenen palamut da kendini denize atılan ağlarda ve tezgahlarda göstermeye başlarken, Rizeli balıkçıların Rize’den Artvin’in Hopa ilçesi açıklarına kadar gece kasalar dolusu avladıkları palamutlar ile yüzleri güldü.