Haber Giriş: 30 Eylül 2021 Perşembe 10:49Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize'de balıkçılar limana palamutla döndü
[Fotoğraf: İHA]
Rizeli balıkçılar, Rize'den Artivin'in Hopa ilçesi açıklarına kadar çıktıkları avdan kasa kasa palamutla döndü.
1 Eylül itibariyle kalkan av yasağı ile Karadenizli balıkçılar denizlerde nasibini aramaya başladı.
Bu yıl fazla olması beklenen palamut da kendini denize atılan ağlarda ve tezgahlarda göstermeye başlarken, Rizeli balıkçıların Rize’den Artvin’in Hopa ilçesi açıklarına kadar gece kasalar dolusu avladıkları palamutlar ile yüzleri güldü.
Etiketler: Balıkçılık Rize
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