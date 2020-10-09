Haber Giriş: Kaynak: AA
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Bingöl'de düzenlenen operasyonda 213 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu imal ve ticareti ile bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, yasa dışı Hint keneviri ekimi gerçekleştirildiği, hasat edilecek kenevirin kubar ve toz esrar olarak piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşıldı.
Bunun üzerine Genç ilçesi kırsalında 6 farklı noktaya dün düzenlenen operasyonda, çuval ve poşet içerisinde araziye gizlenmiş 213 kilogram esrar, av tüfeği ve çok sayıda materyal ele geçirildi.
Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında başlatılan yasal işlem sürüyor.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu Bingöl gençSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 14:06
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