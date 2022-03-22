Haber Giriş: 22 Mart 2022 Salı 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğünde patlama: 2 polis şehit
[Fotoğraf: AA]
Bingöl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde eğitim sırasında meydana gelen patlamada 2 polis memuru şehit oldu.
Şube Müdürlüğünde personele bomba eğitimi verildiği esnada, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ağır yaralanan 2 polis memuru şehit oldu.
March 22, 2022
Etiketler: Bingöl
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