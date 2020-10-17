Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı İstanbul ve Bursa'daki koronavirüs vaka artışının nedenini değerlendirdi.

Prof. Dr. İlhan, "İstanbul ve doğu Marmara demek daha doğru olacaktır. Doğu Marmara'da iller arası geçişin özellikle İstanbul'a çok fazla olduğunu görüyoruz. İnsanlar İstanbul'da çalışıyor; Kocaeli, Sakarya'da ikamet ediyor ya da tam tersi. Bursa için de aynı şekilde. Bunun yanında Ankara'da bizim eylül başında gördüğümüz toplumsal değişikliği İstanbul ve doğu Marmara şimdi yaşıyor" dedi.

"Ev partileri artırıyor"

İstanbul ve doğu Marmara'da toplumun gelir düzeyinin daha yüksek olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, "Çevrede çok fazla tatil beldesi bulunduğu için insanlar hafta sonu tatillerini geçiriyorlar. Ankara'daki vatandaşların çoğunluğu gelir açısından daha orta sınıfa sahip oldukları için tatilde daha çok memleketlerine gittiler, belki kısa süreliğine deniz kenarlarına gittiler.

Döndükten sonra da düğünlerin çok olmasıyla Ankara'da ağustos ve eylülde çok zor günler yaşadık. İstanbul da bu süreci şimdi yaşıyor. İstanbul başta olmak üzere daha batı bölgelerde sosyal yaşam 24 saat devam ediyor. Ankara'da böyle değil. İnsanlar en fazla hafta sonu bir araya geliyor. Koronavirüs kalabalıklaşmalardan çok etkileniyor. Gördüğümüz kadarıyla İstanbul'daki sosyal faaliyetler, hafta sonu eğlenceleri, ev partileri de vakaları açık bir şekilde artırıyor" diye konuştu.

"Ankara'da yüzde 4-5'lik bir kıpırdanma söz konusu"

Ankara'da geçen eylül ayına göre yüzde 50-60'lık bir azalma olduğunu hatırlatan İlhan, pazartesiden bu yana da yüzde 4-5'lik bir kıpırdanma söz konusu olduğunu kaydetti.

İlhan, "Dikkatle takip ediyoruz. Ankara'da çok yoğun filyasyon yapılarak salgının üstesinden gelinmişti. Asıl salgın ile mücadelenin anahtarı filyasyon, sahadaki temaslıyı engellemek. Ankara'da kapalı alanlarda daha fazla bulunmak, evlerde cam açmamaktan kaynaklı bir artış söz konusu" diye konuştu.