Bölgede faaliyet gösteren Pasha Balloons tarafından üretilen 6 adet sıcak hava balonu, gün doğumunda Kapadokya semalarına yükseldi.

Çeşitli kapasitelerdeki sepetlere sahip sıcak hava balonları ile 68 yerli ve yabancı turist, peribacaları üzerinde süzülerek yaklaşık 45 dakika süren tura katıldı.

Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerli imkanlarla üretimi yapılan sıcak hava balonlarının diğer balonlarla bölge semalarına renk katmasının heyecanını yaşadıklarını söyledi.

"Gökyüzünde yerli balonlarımızı görmenin mutluluğunu yaşayacağız"

Yerli üretim balonları yurt dışına da satmayı hedeflediklerini belirten Aydoğan, şöyle konuştu:

"Geçen sene ekim ayında ilk yerli üretim balonumuzu test amaçlı uçurmuştuk. Bugün de 6 balonumuz bir ticari firmamızla beraber yolcu uçuşlarına başlıyor. 28 kişilikten 4 kişiliğe kadar değişik ebatlardaki balonlarımızla Kapadokya'da misafirlerimizi taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz. Heyecanlıyız, bugün ilk uçuşlarını misafirlerimiz ile beraber gerçekleştirecekler. Bugün gökyüzünde yerli balonlarımızı görmenin mutluluğunu yaşayacağız. Hedefimiz, dünyanın farklı noktalarında yerli ve milli balonlarımızın uçmasını sağlamak."