Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak baskını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Kartal’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyona polis helikopteri ve özel harekat timleri de destek verdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartal’da “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
[Fotoğraf: DHA]
Polis helikopteri ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 08:47
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