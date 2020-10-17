Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 12 ve 16 Ekim tarihleri arasında okullarda yüz yüze eğitimin başlamasının ardından okul servislerini denetledi.

İl genelinde denetlenen 2 bin 132 okul servisinden 196'sının kurallara uymadığı belirlendi. Bu araçların sürücülerine toplamda 87 bin 450 lira para cezası kesildi.

Öte yandan 15 okul servisinin ise trafikten men edildiği belirtildi.