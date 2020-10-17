Koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulamaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamada, Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir ev için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.

Karantinaya uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.