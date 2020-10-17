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Kırklareli'nde bir ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir ev karantinaya alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulamaları devam ediyor.
Valilikten yapılan açıklamada, Camikebir Mahallesi İstanbul Caddesi'ndeki bir ev için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 14 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.
Açıklamada, karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirildi.
Karantinaya uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 09:32
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