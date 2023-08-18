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Türkiye
AA 18.08.2023 14:07

Bilecik’te kötü koku giderilemedi: Rögar kapakları bu kez plastik aparatla kapatıldı

Bilecik'te, kötü kokular yayıldığı yönündeki şikayetler nedeniyle daha önce belediye ekiplerince naylonla kaplanan rögar kapaklarına plastik aparat takıldı.

Bilecik’te kötü koku giderilemedi: Rögar kapakları bu kez plastik aparatla kapatıldı
[Fotograf: AA]

Kentte altyapı çalışmalarının sürdüğü bazı bölgelerde kötü koku yayıldığına ilişkin şikayetlerin artması üzerine belediye tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler, havalandırma işlevi gören rögarlardan bazılarının kapaklarına koku sızdırmamaları için naylon geçirdi. Tepkiler üzerine naylonların kaldırılmasının ardından özel olarak yaptırılan plastik aparatlar, rögar kapaklarının altına oturacak şekilde monte edildi.

Bilecik'te kötü koku yayan rögar kapakları naylonla kapatıldı
Bilecik'te kötü koku yayan rögar kapakları naylonla kapatıldı

AK Parti'li Belediye Meclisi Üyesi Çetin Kaya, yaptığı açıklamada, altyapı çalışmalarından ardından 1,5 ayı aşkın süredir Atatürk Caddesi'nde bazı bölgelerde sorunun devam ettiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Kalıcı bir çözüm değil. Sorunun kaynağına inilmesi gerekiyor"

Plastik aparatın maliyetli bir uygulama olduğunu belirten Kaya, "Kalıcı bir çözüm bulmaları gerekiyordu, 'Araştırdık bulduk, tespit ettik kaynağını' dediler fakat bulamadıklarını bu aldıkları çözümden gördük. Ana hatta yapılan çalışmada gerekli incelemeler yapılsaydı bu sorunun nereden kaynaklandığını daha çabuk tespit edebilirlerdi fakat tespit etmek için ana caddeyi tekrar kazmaları ve sorunun kaynağını net olarak görmeleri ve çözmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çevre Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Edip Avşar da plastik aparatın, daha önce yapılan naylona göre daha iyi bir çözüm olduğunu dile getirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Kalıcı bir çözüm olması gerektiğini kaydeden "Altyapı yetersizse gerekli önlemleri almamız lazım. Çünkü Bilecik dinamik bir şehir, sürekli nüfusu artıyor. Sanayileşmenin yoğun olduğu bir şehir. Tabii ki altyapıda belli bir yerden sonra hizmet vermeyebilir. Onun için gerekli düzenlemeleri yapmamız lazım. Bunun dışında tabii yağmur suyu hatlarıyla ilgili yanlış bağlantılar olabilir, bunların tespit edilip çözülmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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