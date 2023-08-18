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Türkiye
AA, İHA 18.08.2023 13:54

Malatya'da ağır hasarlı iki bina patlayıcıyla yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Malatya'da ağır hasarlı 2 bina patlayıcı kullanılarak yıkıldı. Yıkımı izleyen bina sakinleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Mahallesi'nde 2018'de tamamlanan ve depremde ağır hasar alan 2 bloktan oluşan 12 katlı binaların yıkımında patlayıcı kullanıldı.

Uzman ekiplerce güvenlik önlemlerinin alındığı bina, 160 kilogram patlayıcı, 1900 kapsül kullanılarak kısa sürede kontrollü şekilde yıkıldı.

Çevre güvenliği açısından enkazın yola düşmemesi için binaların biri sağ, diğeri sol tarafa yıkılacak şekilde patlatıldı.

Yıkımı izleyen bina sakinleri ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Malatya’da yaklaşık 1400 binanın patlayıcı kullanılarak yıkılacağı öğrenildi.

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