Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

Merkez ilçedeki bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında da "uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı.