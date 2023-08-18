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Türkiye
İHA 18.08.2023 12:52

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince bir ikamete yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda kök kenevir bitkisi, sentetik uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotograf: İHA]

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor.

Merkez ilçedeki bir ikamete uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma ekipleri, çeşitli uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında da "uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak" suçundan gözaltına alınarak, hakkında adli işlem başlatıldı. 

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Kırıkkale Uyuşturucu
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