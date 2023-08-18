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Türkiye
AA 18.08.2023 14:03

Bartın'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Bartın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Bartın'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]

Bartın Karabük kara yolu Kadıoğlu mevkiinde Ali A. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ersin K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve AFAD ekiplerince çıkarılan sürücüler ile Ersin K'nin eşi Gülbahar K. yaralandı.

Bartın'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler Ali A. ile Ersin K. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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