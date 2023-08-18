Bartın'da kaza: 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

Bartın Karabük kara yolu Kadıoğlu mevkiinde Ali A. idaresindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ersin K'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hurdaya dönen otomobilde sıkışan ve AFAD ekiplerince çıkarılan sürücüler ile Ersin K'nin eşi Gülbahar K. yaralandı.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücüler Ali A. ile Ersin K. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.