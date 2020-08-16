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Bilecik'te cip köprü bariyerine çarptı: 7 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bilecik'te köprü bariyerlerine çarpan cipteki 7 kişi yaralandı.
Çakırpınar'dan Bilecik istikametine seyir halindeki Abdülkadir T. yönetimindeki 03 AAL 965 plakalı cip, virajda kontrolden çıkarak köprü bariyerlerine çarptı.
Sürücü ile araçtaki 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bilecik istikametine kapanan yol, aracın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.
Etiketler: bilecik trafik KazasıSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 02:05
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