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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Gürün ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu biri polis memuru, 4 kişi yaralandı.
Sivas'ta, Burak Aslan idaresindeki otomobil, Kayseri-Malatya kara yolu Mazıkıran mevkisinde, Savaş Doğru yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile Elif Hilal Doğru ve Bingöl'de görevli polis memuru Selçuk Yetişen yaralandı.
Ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Yetişen, Sivas'a sevk edildi.
Etiketler: sivas trafik kazası sivas haberSon Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 00:00
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