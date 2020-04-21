Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında Bozüyük İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun, Kaymakam Hasan Yaman başkanlığında bir araya geldiği belirtildi.

İlçeye bağlı İçköy Mahallesinde karantina kararı alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mahallede birden fazla COVID-19 pozitif vakanın olması ve vakaların temaslı sayılarının çokluğu nedeni ile enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Bozüyük ilçe Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile 20 Nisan ile 4 Mayıs tarihi dahil giriş çıkışların izine bağlı olmak kaydıyla karantina altına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

Karabük’te köyün iki mahallesindeki karantina genişletildi

Karabük'te 5 bin nüfusun bulunduğu Cumayanı köyünde giriş ve çıkışlarda yollar toprakla kapatılırken, jandarma da geçişleri önlemek için nöbet tutuyor.

Merkeze bağlı Cumayanı köyünde 2 kişide koronavirüs görülmesinin ardından 5 gün önce köyün iki mahallesinde 16 hane karantina altına alınmıştı. Köyde son bir hafta içinde karantina dışındaki mahallelerde de vakaların görülmeye başlaması sonrası karantina alanı genişletildi.