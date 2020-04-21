Haber Giriş: Kaynak: AA
Aydın'da gece yarısı rehine operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Aydın'da gece yarısı eşini, iki çocuğunu ve evinde misafir bulunan komşularını silahla rehin alan kişi, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Teslim olan şahıs gözaltına alındı.
Cumhuriyet Mahallesi'nde H.T, bir süredir sorun yaşadığı eşi B.T. ile 2 çocuğunu ve o esnada evde bulunan komşusunu tabancayla rehin aldı.
B.T'nin polisten yardım talep etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Şeritle kapatılarak çevre güvenliğinin alındığı sokağa, özel hareket polisleri de gönderildi.
Ekiplerin iknasıyla teslim oldu
Polis ekipleri, o sırada bölgede toplanan kalabalığa dağılmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.
Binaya giren ekiplerin iknası sonucu teslim olan H.T, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Etiketler: tabanca rehin özel harekat polisleri aydınSon Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 04:30
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