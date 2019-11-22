Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Açılışını yaptığımız Bial Saygılı Camii ve Külliyesinin şehrimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Bilal Saygılı kardeşime ve tüm Saygılı ailesine böylesine bir ibadethaneyi şehrimize kazandırdıkları için özellikle şükranlarımı sunuyorum.

3 bin 500'ü kapalı 4 bin 500'ü açık alanda olmak üzere 8 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği camimiz şehrimizin Mimar Sinan tarzındaki eserlerinden bir tanesi.

Aynı zamanda camimizin altındaki konferans salonu da özellikle bir çok etkinliklerde burada iş görecek. Camimiz 7 bin 500 metrekarelik arsa alanına, 28 metre kubbe yüksekliğine her biri 50 metre uzunluğunda 2 şerefeli iki adet mirareye sahiptir.

Bizim inancımızda cami gelinen kullanılan ve iş bitince terk edilen bir mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğu kadar, kaynaşmanın, dayanışmanın yeridir. Cami öğrenmenin ve öğretmenin, diyaloğun tanışmanın mekanıdır.

Kaynak: TRT Haber