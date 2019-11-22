DEAŞ operasyonunda ülkelerden örgüte katılanların listesi ele geçirildi22 Kasım 2019 Cuma 13:08 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 13:11
Mersin'de MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerde ülkelerden örgüte katılanların listesi bulundu.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen ortak operasyonda Tarsus ilçesinde Suriye uyruklu DEAŞ şüphelisi yakalandı.
Zanlının adresinde ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde ülke ülke klasörlere ayrılmış vaziyette dünyanın birçok yerinden DEAŞ'a katılım yapanların listesi bulundu.
DEAŞ'a ait binlerce klasör ve dijital verilerin incelenmesi devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu zanlı, kentte 14 Kasım'da gözaltına alınan 13 DEAŞ şüphelisiyle adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA