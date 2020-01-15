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Beyoğlu'nda 5 katlı binada yangın15 Ocak 2020 Çarşamba 07:55 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 07:59
İstanbul Beyoğlu'nda 5 katlı binanın üst katında çıkan henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Kocatepe Mahallesi Yeni Kafa Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken bina sakinleri binayı boşalttı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri, sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Ekipler ardından, soğutma çalışması yaptı.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA