Türkiye
Adana'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını: 30 gözaltı kararı15 Ocak 2020 Çarşamba 07:41 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 07:50
Adana’da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 30 şüpheliye şafak vakti operasyon yapıldı. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
[Fotoğraf: İHA]
Adana Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası ve aranması bulunan 30 kişiye yönelik operasyon düzenlendi.
Özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine şafak vakti baskın yapıldı.
Yapılan baskınlarda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: İHA
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