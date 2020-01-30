Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binada yangın
Haber Giriş: Kaynak: AA, İHA
İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı metruk binanın en üst katında çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
[Fotoğraf: İHA Video]
Çukur Mahallesi Yeniçeri Ağası Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, diğer katları da sardı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.