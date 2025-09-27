Parçalı Bulutlu 11.7ºC Ankara
AA 27.09.2025 06:53

Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik kapatma kararının alındığını, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin ise başka merkezlere yerleştirilme sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Beylikdüzü'ndeki özel bakım merkezi için kapatma kararı alındı

Bakanlık, Beylikdüzü'nde bulunan özel bir bakım merkezine yönelik bazı basın yayın organlarında yer alan iddialara ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, haberlere konu olan özel bakım merkezi ile ilgili iddiaların tespitinin ardından il müdürlüğünce ivedilikle teftişin başlatıldığı aktarıldı.

İddialara ilişkin ihmali bulunan kişilerin iş akdinin feshedilip, Cumhuriyet Başsavcılığına Bakanlık tarafından suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmış olup, kurumdan hizmet alan engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz."

