TRT Haber 27.09.2025 05:29

13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor

Hava sıcaklıkları kuzey kesimlerde mevsim normallerinin altında olacak. Yeni hafta başında kuzey, iç ve batı bölgelerde sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 il için fırtına, 2 il için yağış uyarısı yaptı.

13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor

Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli'nin doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Gece ve sabah saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeyi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul, İzmir, Balıkesir, Çanakkale, Kırklareli, Manisa, Yalova, Bursa, Edirne, Kocaeli ve Tekirdağ illeri için sarı kodlu uyarı paylaşıldı. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

13 il için sarı uyarı: Fırtına ve yağış geliyor

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı uyarısı yaptı.

Rize ve Trabzon'a yağış uyarısı

Öte yandan Rize ve Trabzon için de sarı kodlu yağış uyarısında bulunuldu.

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize'nin kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklenmektedir.

Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı yer yer çok bulutlu olacak.

Bugün Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Antalya çevreleri ile Kırklareli kıyılarının; pazar günü, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da termometreler bugün 24 dereceyi gösterecek. Pazartesi günü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul, parçalı yer yer çok bulutlu, 23 derece olacak.

İzmir'de termometreler 29 dereceyi gösterecek. Pazartesi günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. 

Yağış Fırtına Meteoroloji Marmara Bölgesi Karadeniz Bölgesi Ege Bölgesi
