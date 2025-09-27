Açık 12.9ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 27.09.2025 00:51

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıklarının kuzey kesimlerde mevsim normalleri altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Artvin çevreleri, Bursa'nın ve Balıkesir’in kuzeyi ile Çanakkale’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Hava Durumu Uyarıları için tıklayın

Yurdun iç ve kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu

Hafta sonu yurdun iç ve kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ardahan ve Kars çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın bugün ve yarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri Ankara'da 23, İstanbul'da 22, İzmir'de 27, Antalya'da 29, Samsun'da 20, Diyarbakır'da 31, Adana'da 32 derece civarında seyredecek. 

