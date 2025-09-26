Açık 15.2ºC Ankara
AA 26.09.2025 23:17

Adana'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'da kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
[Fotograf: DHA]

İncirlik Bulvarı'nda, Berk Öztürk idaresindeki otomobil, B.Ö.'nün kullandığı kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Öztürk ile aynı araçtaki Beyaz Fidan Şahin ve Furkan B. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Öztürk ile Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, otomobildeki 3 kişinin infaz koruma memuru olduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü B.Ö., polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Bakan Tunç'tan taziye mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden infaz koruma memurları için taziye mesajı yayımladı.

Tunç, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, Adana'da 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli personelin mesai çıkışı trafik kazası geçirdiği haberini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Hepimizi derinden üzen kazada hayatını kaybeden personellerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine, yakınlarına ve adalet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanarak hastanede tedavi altına alınan personelimizin en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

