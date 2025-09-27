Açık 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 27.09.2025 01:13

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin yapılması planlanan 8 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
[Fotograf: AA]

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesindeki duyuruya göre, 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

ETİKETLER
Deniz Otobüsü Bursa
Sıradaki Haber
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:30
Sınır Tanımayan Doktorlar Gazze'deki faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı
01:05
Hafta sonu hava nasıl olacak?
00:43
Cevdet Yılmaz: Türkçe medeniyet dili
00:34
Küresel Kararlılık Filosu'nun İtalyan katılımcıları Gazze'ye ulaşma konusunda kararlı
00:26
Türkiye'de '3 devlet bir millet' toplantısı
00:25
Numan Kurtulmuş, Türkiye, Azerbaycan ve KKTC parlamentolar arası dostluk gruplarını kabul etti
Hatay'da pamuk hasadı başladı
Hatay'da pamuk hasadı başladı
FOTO FOKUS
İzmir'de işçi eylemleri bitti ama çöp çilesi bitmedi
İzmir'de işçi eylemleri bitti ama çöp çilesi bitmedi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ