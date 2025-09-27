Parçalı Bulutlu 11.7ºC Ankara
Türkiye
İHA 27.09.2025 06:25

Kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü

Zonguldak-Alaplı karayolunun Taşbaşı mevkiinde kontrolden çıkan otomobil, üst geçidin ayağına çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 2 ölü

Kdz. Ereğli istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan otomobil, sürücü Efe Kaan Güney'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üst geçidin ayağına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye katlanırken, sürücü Güney ile yanındaki Furkan Sönmez olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araçta sıkışan 2 kişinin cansız bedenleri çıkarıldı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Güney ve Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi için Alaplı Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

