İstanbul Beylikdüzü'ndeki Beykent Sanayi Sitesi'nde kimyasal madde imalatı yapan tek katlı iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Patlamaya neden olan yangını gören işçiler, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangından dakikalar sonra büyük bir patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangından etkilenen iş yeri ile önünde duran bir kamyonette hasar meydana geldi.

Patlama anı ise kameralara yansıdı.