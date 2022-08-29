Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 17:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da kontrolden çıkan tır Asi Nehri'ne devrildi
[Fotograf: AA]
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan tır, köprüden Asi Nehri'ne devrildi. Yaşanan kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
O.E.Y. yönetimindeki tır, Antakya-Reyhanlı kara yolundaki köprü üzerinde bariyerlere çarpıp yaklaşık 5 metre yükseklikten Asi Nehri'ne devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce tırdan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
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