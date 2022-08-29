İstanbul Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat 2019'da yıkılmıştı. Olay sonrasında 21 kişi hayatını kaybetmişti.

TRT Haber, Yeşilyurt Apartmanı davasıyla ilgili bilirkişi raporuna ulaştı. Raporda ihmaller zinciri tek tek sıralandı.

Kaçak kat, özensiz güçlendirme, kalitesiz beton

Binanın genişliği ruhsattaki yüz ölçümüne aykırı olarak 41 metrekare daha büyüklükte yapıldı. Kullanılan beton kalitesinin projede yazılandan çok daha düşük ve kalitesiz olduğu tespit edildi. Ayrıca apartmanın üstüne sonradan yapılan kaçak 2 katın çökmedeki en büyük etken olduğu vurgulandı.

Rapora göre apartmanda yıllar içinde meydana gelen çatlaklar vardı. Ancak bu durum sorumlular tarafından dikkate alınmadı. Ayrıca 1999 depreminden sonra yaptırılan güçlendirme çalışması da mühendislik hizmeti alınmadan gelişigüzel yapılmıştı.

"Güçlendirme yapılsaydı 21 kişi hayatta olabilirdi"

Eğer güçlendirme çalışması mühendislik hizmeti alınarak yapılmış olsaydı 21 kişinin hayatta olabileceğine dikkat çekildi.

Bakım ve onarım işlerinin yapmayanların kusurlu olduğu vurgulanan raporda, “Apartmandaki hasarları deformasyonları farketmeleri gerekirdi” denildi.

"Asli kusurlu apartman sahibi"

Bilirkişilere göre 21 kişiye mezar olan apartmanın çökmesinde asli kusurlu bir tek kişi var. O da Yeşilyurt Apartmanı'nın sahibi ve müteahidi H.Y.

Ayrıca davanın sanıklarından donemin belediye başkan yardımcısı, proje müellifi, mühendisler, imar şefi, imar müdürü ihmalleri görmezden geldikleri için kusurlu bulundu.

Yeşilyurt Apartmanı'yla ilgili aralarında belediye görevlilerinin de bulunduğu 31 kişi hakkında dava açılmıştı. Sanıkların 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Haber: Hilal Yıldırım

Kamera: Özden Ayvaz