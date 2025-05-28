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Türkiye
AA 28.05.2025 03:57

Beykoz'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Beykoz'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Beykoz'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı
[Fotograf: AA]

TEM Otoyolu'nun Kavacık mevkisi Edirne istikametinde 4 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Beykoz'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

 

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazaya karışan ve bazıları kullanılamaz hale gelen araçların bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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