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Türkiye
AA 27.05.2025 22:10

Meteoroloji'den 11 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 ili "sarı kod" ile uyardı.

Meteoroloji'den 11 il için 'sarı' kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan açıklamada, Artvin'in iç kesimleri, Erzurum'un doğusu, Ardahan ve Kars'ta beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerine kadar süreceği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

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Bakanlıktan 11 için uyarı

İçişleri Bakanlığı, yarın 11 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere göre, yarın gök gürültülü sağanak nedeniyle 11 il için sarı uyarı verildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Adana ve Mersin'in kuzeyi, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın kuzey ve batısı, Hatay'ın kuzey ilçeleri, Sivas'ın güneyi ve Malatya'nın kuzey ve batısında yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 11 il için 'sarı' kodlu uyarı

Artvin'in iç kesimleri ve Erzurum'un doğusu ile Ardahan ve Kars'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması gerekiyor.

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