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Türkiye
AA 27.05.2025 19:50

İstanbul'da 7 saatlik su kesintisi

İstanbul'da vana yenileme çalışması nedeniyle Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'nin bazı mahallelerine bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek.

İstanbul'da 7 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü Temiz Su Terfi İstasyonu Silivri hattında vana yenileme çalışması yapılacak.

Çalışma nedeniyle bu akşam saat 23.00'ten yarın 06.00'ya kadar su verilemeyecek mahalleler şunlar:

"Büyükçekmece; Mimarsinan, Muratçeşme, Türkoba, Mimaroba, Sinanoba, Ekinoba, Ulus, Hürriyet, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Kumburgaz, Kamiloba ve Celaliye mahalleleri, Çatalca; Çakıl, Ovayenice, Elbasan, Ferhatpaşa, Kaleiçi ve Muratbey mahalleleri, Silivri; Yenimahalle, Cumhuriyet, Mimarsinan, Çanta üst kotları, Semizkumlar ve Selimpaşa mahalleleri."

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