Tokat Onbeşli Torunları Derneğince saldırının yaşandığı yerde düzenlenen anmaya katılanlar, Çanakkale Savaşı dönemine ait askeri üniformaları giyerek nöbet tuttu.

Dernek Başkanı Saffet Gümüş, hain terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park yanında gerçekleştirilen saldırıda emniyet mensubu ve sivillerin şehit olduğunu hatırlattı.

Gümüş, "3 yıldır buraya geliyoruz Çanakkale ruhuyla. Burada onların ruhu için 2 saat nöbet tutuyoruz. Nöbetimizin sonunda dua ederek buradan ayrılacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA