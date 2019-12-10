Türkiye

Eskişehir'deki DHKP/C davası sanığına 9 yıl 9 ay hapis cezası

10 Aralık 2019 Salı 12:17 - Son Güncelleme 10 Aralık 2019 Salı 12:20

Eskişehir'de, terör örgütü DHKP/C'ye üye olduğu ve örgütün propagandasını yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık hapis cezasına çarptırıldı.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]